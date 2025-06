Camila Sodi niega pleito con Thalía

Camila Sodi hizo frente a los rumores que, desde hace semanas, rodean a su familia y que están relacionados a la muerte de su madre, Ernestina Sodi.

Distintas versiones afirman que existe un pleito entre la actriz y su famosa tía, la cantante Thalía, por las cenizas de la escritora. Y es que, supuestamente la intérprete de “Amor a la mexicana” ha pedido que los restos de su hermana sean trasladados a Estados Unidos, donde ella radica.

En un reciente encuentro con la prensa, Sodi fue cuestionada al respecto y, aunque de manera irónica, fue tajante al afirmar que todo es una mentira.

La protagonista de Rubí, incluso, reveló que su madre no fue cremada, por lo que no hay nada que pelear. “Les voy a decir lo más chistoso: no la cremamos. Así que ya dejamos de ser chismosos”, dijo para el programa Sale el sol.

Convierte su duelo en libro

Durante ese mismo encuentro, adelantó que está a punto de lanzar un libro sobre el duelo, el cual está inspirado en el proceso que ella misma ha enfrentado desde la pérdida de su madre. “Les voy a contar algo que ha sido muy hermoso. Transformé todo eso en un libro. Es un libro sobre el duelo, porque yo creo que como humanos hay que ayudarnos”, agregó.

Asimismo, aprovechó el tiempo para agradecer a fans, amigos y todos aquellos que le han expresado su cariño, apoyo y solidaridad en uno de los momentos más complicados de su vida.

“Primero les quiero agradecer a todos los que han mandado a mi familia amor, respeto, buenos deseos; eso sí se aprecia muchísimo”, finalizó.

Pérdida

Ernestina Sodi falleció en noviembre del 2024 tras sufrir dos infartos y una ruptura de la arteria aorta. Fue la propia Camila quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, con un breve mensaje. “Ernestina Sodi. Mi mamá. Abuela de mis dos bebés. Descanse en paz”, escribió.