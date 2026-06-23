Camila Sodi revela que fue operada

Entre mensajes de agradecimiento y reflexiones, la actriz Camila Sodi reveló que fue hospitalizada, y es que, se sometió a una intervención quirúrgica por problemas de salud.

A través de sus historias de Instagram, la famosa compartió varias fotografías y aunque no dio detalles, explicó que le practicaron una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero o parte de este. “Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, escribió.

En una segunda publicación, la protagonista de Rubí dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado. “Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias enfermeras que me bañaban y cuidaban tan lindas”, publicó.

Por último, Sodi se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que ya han pasado por este tipo de procedimientos y que le contaron sus historias, las cuales, aseguró, le ayudaron para superar el miedo y enfrentarse a lo que venía. “Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, agregó.

Hasta ahora, Sodi no ha revelado las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención; de lo que sí habló es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos. Hace apenas unas semanas, la actriz festejó su cumpleaños número 40, etapa a la que llamó mágica y muy especial.