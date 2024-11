La familia Sodi atraviesa un momento difícil tras la hospitalización de Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, desde el pasado 18 de octubre. Aunque se ha manejado con discreción, la actriz Camila Sodi rompió el silencio, compartiendo las emociones encontradas que ha experimentado por la situación de su madre.

En una publicación de Instagram, la protagonista de Falsa identidad mencionó que Ernestina lleva 18 días en terapia intensiva. Ante esta situación, Camila ha optado por dejar de resistirse a la realidad y, en su lugar, enfocarse en el mejor escenario posible para ambas. “Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío”, expresó, refiriéndose a la delicada situación de su progenitora.

A pesar de todo, Camila también ha percibido la fortaleza de Sodi. “Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, afirmó emocionada.

No está sola

Asimismo, la actriz compartió que no está enfrentando esta prueba sola, ya que siente el amor y apoyo de sus seres queridos. “El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo; solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, concluyó.

Anteriormente, Camila había solicitado a sus seguidores que acudieran a donar sangre para Ernestina. Según los primeros reportes sobre la hospitalización, compartidos por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la escritora fue internada tras sufrir dos infartos, luego de experimentar ciertos malestares.

En una entrevista con Chantal Andere, amiga cercana de Thalía, reveló que ha estado en constante comunicación con ella en los últimos días. Según Andere, la esposa de Tommy Mottola está muy preocupada por su hermana. “Le escribí un mensaje a Thalía que quedará entre ella y yo”, confesó la actriz, sin proporcionar detalles sobre la salud de Ernestina, quien también requirió una cirugía de emergencia.