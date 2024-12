Camila Valero se despide de su bisabuela Silvia Pinal. La hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle Salas, compartió un emotivo mensaje con el que recordó el lazo que tenía con la actriz, quien falleció el 28 de noviembre tras estar una semana hospitalizada.

Camila posteó varias fotografías en las que aparece con la diva del cine mexicano, Valero acompañó a su abuela hasta su último suspiro, ella y el resto de las mujeres de la familia, y su hijo Luis Enrique Guzmán estuvieron con la estrella de cine y televisión en todo momento desde que fue hospitalizada.

Durante el homenaje que Pinal recibió en el Palacio de Bellas Artes, Camila leyó unas palabras de amor y despedida, destacó lo mucho que amaba su trabajo y el consejo que le dio en la carrera de artista: “Estudia, estudia, estudia tu personaje, estudia el arte, estudia esta carrera… Creo que eso habla muchísimo de la persona que era: preparada, se tomaba en serio su trabajo, se lo tomaba con amor, con dedicación”.

Quiere ser como su bisabuela

Camila Valero confesó que aunque está muy triste por la pérdidas de su bisabuela, tiene como consuelo que en sus venas corre la misma sangre y que sabe que recibirá su luz y sus cuidados desde el cielo.

Valero aseguró que cuando ambas se vuelvan a encontrar, su abue estará muy orgullosa de sus logros, pues desea al menos llegarle a los talones; hoy, dijo se siente inspirada por ella, tiene la necesidad de crear y aprovechar la vida.

“Han sido días muy tristes. Me siento muy afortunada de haber disfrutado a mi bisa tantos años pero a la vez siento que no fue suficiente, quisiera poder aprenderle más, preguntarle más cosas, pedirle más consejos. Pero tomo consuelo sabiendo que su sangre corre en mis venas, que me va a cuidar desde arriba y me va a aconsejar si aprendo a escucharla. Algún día nos vamos a encontrar otra vez y voy a estar muy emocionada de contarte mis logros, y espero hacerte sentir orgullosa. Hoy me siento inspirada por ti, siento más que nunca la necesidad de crear y aprovechar cada segundo de la vida”, externó.

Camila destacó los atributos que tenía su bisabuela Silvia Pinal, ser generosa, amable, carismática, ligera, de buenos pensamientos y buenas intenciones.