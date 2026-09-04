Camilo Séptimo despide a “Honas”

El grupo musical Camilo Séptimo dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, “Honas”, tecladista de la banda y quien fue hallado sin vida en su domicilio.

Las autoridades confirmaron el hallazgo, sin vida, del músico en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Junto a él, también se encontraban los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una de sus trabajadoras. Aunque en un inicio los integrantes de la agrupación decidieron guardar silencio ante lo sucedido; ahora, y a través de las redes sociales, compartieron unas emotivas palabras.

A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de “Honas”, a quien describieron como un hermano. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribieron.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos y también fue víctima del multihomicidio.

Agradecen a la autoridad

Además, reconocieron el trabajo de las autoridades del Estado de México para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido; sin embargo, se negaron a entrar en detalles. Jonathan fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y por más de 10 años dedicó su vida a que su música inundara cada escenario del país.

Los músicos finalizaron con una breve frase en la que plasmaron el cariño, la admiración y el profundo respetos que sentían por la familia de su amigo. “En memoria de ‘Honas’, su esposa, Ana Paula, y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”, expresó.

Móvil

Las investigaciones han comenzado a reconstruir la secuencia de los hechos y a esclarecer cómo ocurrieron, además de avanzar en la identificación y detención de los presuntos responsables.

El primero de septiembre, un amigo de Jonathan Meléndez, aún sin identificar, declaró a las autoridades que Meléndez le había pedido llamar a la policía en caso de no tener noticias de él debido a una reunión que tendría con su socio.

Presuntamente, Diego Sebastián “N” y “Honas” tenían diferencias en temas económicos relacionados con la empresa de renta de domicilios “Nomad”, y que estaban asociados. De acuerdo con el video difundido en redes sociales, a las 17:24 horas de ese mismo día, Diego “N” fue captado, por las cámaras del elevador del edificio donde vivía Meléndez, al subir hasta el departamento de la familia del cantante ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con los actos de investigación de la Fiscalía del Edomex, en el lapso de las 17:40 y las 19:40 habrían ocurrido los hechos al interior del departamento donde se encontraba la familia.

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó sobre el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un departamento de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure a las 23:50 horas.

Uno de los primeros detenidos fue Gerardo “N”, por su probable intervención en los hechos al conducir el auto en el que ambos arribaron al departamento y posteriormente fue detenido Diego Sebastián “N”, identificado por las autoridades como probable autor del homicidio múltiple.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente el móvil del crimen y determinar la responsabilidad de los dos detenidos. Las autoridades han señalado que ambos serán puestos a disposición de la justicia