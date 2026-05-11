Camilo Séptimo eleva mensaje

Camilo no se ha conformado con acercar el rock a sus fans; para sus integrantes, la música también ha sido una herramienta para llevar un mensaje de iluminación.

Con 13 años de carrera, los chilangos afirman que han procurado su ser espiritual viviendo en armonía con los seres superiores y no solo preocuparse por las amenidades y necesidades terrenales.

“Desde el principio, en nuestras canciones y en vivo, hemos dado ese mensaje de que no solo somos seres materiales, somos seres multidimensionales, espirituales, energéticos y que también tenemos un cuerpo energético al cual alimentar.

“Estamos conectando con el cosmos, el universo, no nada más existe este plano material, somos como más que eso, siempre tratando de evolucionar, de ser mejores personas, mejores seres humanos”, dice Luigi Jiménez, bajista del grupo.

Próxima cita

Para el músico, que ya se prepara para el concierto que tendrán en el Palacio de los Deportes el 28 de mayo, este camino inició desde su infancia porque la conexión espiritual ha sido fuerte en su entorno desde entonces.

Desde su padre que era maestro de kundalini yoga, hasta su hermana, quien se desempeña como vidente, lo guiaron en la senda que continúa recorriendo y transmitiendo a través de canciones como las que componen su más reciente disco Mapas II.

“Tuve un papá que me enseñó a manejar el amor, a curar a la gente por medio de energía; escuchaba esos temas de trabajar con maestros ascendidos, energía y bajar esa luz para poder sanar, para ayudar a la gente”, dijo.