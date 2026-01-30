Caminar es benéfico para el cerebro

Hay una cantidad mínima de pasos que debes dar al día para mantenerte saludable físicamente, y también hay una cantidad mínima para proteger la salud de tu cerebro, para evitar que se deteriore o que tenga un envejecimiento rápido.

Quienes buscan la longevidad no solo quieren vivir algunos años más, sino que buscan mantenerse sanos, fuertes e independientes durante ese tiempo, y es por esto que se enfocan en desarrollar buenos hábitos cuando todavía son jóvenes (aunque también vale la pena hacerlo si la juventud ya quedó en el pasado).

Cosas como dormir bien, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio ayudan a mantener el cuerpo en buen estado y buena forma, pero también tienen un efecto importante en el cerebro, y eso ayuda a que mantengas una buena memoria, la capacidad de atención y el resto de las habilidades cognitivas conforme el reloj avanza.

¿Cuál es la cantidad de pasos recomendada para evitar el envejecimiento del cerebro?

Caminar es una gran forma de prevenir el deterioro cognitivo, el Alzheimer y la demencia, además de que ayuda a que se vuelva más resiliente y resistente a los daños. La clave está en dar alrededor de 3 mil pasos cada día (aunque eso es solo para el cerebro, y los expertos recomiendan dar un mínimo de 5 mil pasos cada día para mantener un cuerpo sano y prevenir enfermedades).

datos más recientes encontrón que caminar al menos 3 mil pasos por día estaba relacionado con una acumulación significativamente más lenta de proteínas tau relacionadas con el Alzheimer y una mayor resiliencia cognitiva con el tiempo. En promedio, mil pasos son aproximadamente 800 metros; 3 mil pasos son 2.4 kilómetros.

El estudio confirma que la actividad física es esencial para la salud del cuerpo y la salud del cerebro, y que el sedentarismo puede contribuir a un mayor deterioro de la memoria y las habilidades cognitivas, y a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer.

¿Qué es la proteína tau?

En las enfermedades neurodegenerativas, la proteína tau se agrega de forma anormal y forma ovillos neurofibrilares, alterando la estructura y la función neuronal y provocando su muerte, lo que desencadena el inicio y la progresión de trastornos neurológicos

Según lo que explica que se realizó durante varios años, lo más recomendable es caminar entre 3 mil y 5 mil pasos cada día, lo que puede retrasar el deterioro cognitivo hasta por 3 años, mientras que caminar entre 5 mil y 7 mil puede retrasarlo hasta por 10 años.

Esto confirma lo que ya habían dicho otros estudios, caminar es esencial para vivir más años y para mantener una buena calidad de vida con el paso del tiempo, y aunque no es necesario completar los famosos 10 mil pasos, apuntar a una cifra entre 3 mil y 5 mil puede ser la mejor opción.

Si quieres beneficios más poderosos, entonces lo que se recomienda es crear un estilo de vida más saludable, con al menos 7 horas de sueño, una buena alimentación, estrategias de reducción del estrés y suficiente actividad física.

“Si normalmente caminas menos de 3 mil pasos al día, considera agregar un paseo de 800 metros a tu rutina diaria. Cada paso es una inversión en la longevidad de tu cerebro”, dice el experto.