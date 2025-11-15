Campamento artístico inicia 2da temporada

Esta semana inició el campamento artístico y formativo, en el que niñas, niños y jóvenes se reúnen en el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, en Puebla, para trabajar en conjunto en un ambiente de colaboración, aprendizaje y alegría.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) entre otros organismos, esta actividad convoca a noveles artistas de la disciplina en Literatura creativa, Teatro, Lenguas Indígenas, Textiles, Danza y Laudería para convivir, ensayar y compartir experiencias.

Este 15 de noviembre, el campamento iniciará su segunda etapa, en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, en Morelos, sitio en el que el primer contingente se une a las agrupaciones comunitarias del SNFM, coros y orquestas comunitarias de Faros, Utopías y Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), y los Cuicallis: Casas de canto de la niñez indígena, para conformar un contingente de más de mil quinientas personas, infancias y juventudes, provenientes de 26 estados del país.

Al dar la bienvenida, el director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Diego Raúl Martínez García, expresó: “estamos muy contentos de hacer sinergia entre todas y todos. Tenemos mucha esperanza y una gran energía puesta en este proyecto, en el que ustedes podrán decirle al mundo, a través de sus lenguas, cómo se sienten”.

En su oportunidad, Abigail, de la disciplina de Textiles y hablante de náhuatl, destacó que, junto a su grupo, confeccionó de manera artesanal los trajes con los que se presentarán: “Son elaborados con lana de borrego y tintes naturales recolectados en la comunidad”.

Para ella, cada prenda refleja la historia y la identidad de su pueblo, así como la importancia de preservar la lengua y las tradiciones que fortalecen sus raíces: “Invito al público a que nos acompañe en el Zócalo, para que vean nuestras culturas y cómo las nuevas generaciones mantenemos vivas nuestras raíces”.

A su vez, la promotora de Lengua y Cultura, Beatriz Santiago Ortiz, y quien acompaña a infancias hablantes de mixteco del comedor “Juan Escutia”, de Tlaxiaco, Oaxaca, destacó que la importancia del evento radica “en el rescate de la lengua en las niñas y los niños. Va a ser un aprendizaje muy bonito e inolvidable; para varios es la primera vez que salen de su tierra, y espero que se lleven una buena experiencia”.

Es gracias al apoyo del IMSS que los centros vacacionales Atlixco-Metepec y Oaxtepec se convierten en escenarios de encuentro y trabajo colectivo, en los que las infancias y juventudes participantes desarrollan dinámicas de integración, expresión escénica y preparación artística.

Las jornadas fortalecen la confianza, la empatía y el sentido de pertenencia, eje fundamental de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del programa Cultura Comunitaria.