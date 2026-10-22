Campeón gabacho de Jonás Cuarón

Campeón gabacho, la nueva cinta de Jonás Cuarón, llegó a la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia como la película inaugural: una historia que cruza fronteras físicas y emocionales.

Un relato sobre migración, identidad y supervivencia, pero también sobre la inesperada capacidad humana de encontrar comunidad en los lugares más hostiles.

Con un protagonista que aprende a resistir antes de atacar, el filme abre una conversación necesaria sobre lo que significa vivir entre lenguajes, culturas y aceptar que los golpes de la vida, a veces, parecen parte natural del camino.

¿De qué trata?

La película sigue a Liborio, un joven mexicano que cruza el río Bravo buscando una vida distinta en Nueva York. Lo que encuentra es precariedad, discriminación y un mundo que parece decidido a recordarle que no pertenece ahí. Sin embargo, su habilidad para recibir golpes más que para darlos lo lleva al boxeo, donde descubre una comunidad inesperada y un camino para reconstruirse.

Su director

Jonás Cuarón continúa explorando personajes que viven en los márgenes, sujetos que se enfrentan a sistemas que lo superan. Aquí adapta la novela de Aura Xilonen quien en conferencia de prensa dentro del marco del FICM reveló que la historia nació inspirada en la vida de su abuelo y en cómo nunca le agradó su nombre.

Jonás conserva el espíritu híbrido de la novela: un lenguaje inventado, una identidad fragmentada y un protagonista que se mueve entre mundos sin pertenecer del todo a ninguno.

Protagonistas

La cita funciona mejor cuando se concentra en Liborio: en su cuerpo que aguanta, en su mirada que rompe la cuarta pared para recordarnos que siempre ha estado solo, pero que como espectadores quizá formamos parte de su historia. Juan Daniel García Treviño sostiene la película con su actuación que equilibra resistencia, inocencia y una vulnerabilidad que conmueve.

También destaca por su ritmo: ágil, rápido y con destellos de un realismo mágico que nos permite entender fragmentos de la vida de Liborio sin perder momentos de pausa que dejan respirar la experiencia migrante. Ese ritmo puede resultar agotador para algunos espectadores, pero es parte de la identidad del filme.

Recomendación

Campeón gabacho es una película que vale la pena ver por su humanidad y mostrar una manera diferente la migración dentro de las memorias de su protagonista. No es un drama migrante convencional: es una historia sobre aprender a resistir, sobre encontrar familia donde menos lo esperas y sobre la fuerza que nace cuando uno decide no rendirse.

Es una cinta que golpea, pero también acompaña. Y en tiempos en los que la migración se reduce a cifras y discursos, nos recuerda que detrás de cada frontera hay un cuerpo, un sueño y una historia que merece ser escuchada.