Campomanes despide a su mamá

Fabiola Campomanes ha despedido a su madre, doña María Rojas, quien falleció hace solo unos días. La actriz ha conmovido por las sentidas palabras que dedicó a su progenitora, durante su funeral, así como el espíritu de celebración que contagió a los presentes, cuando pidió que todos se unieran para cantar a su mamá.

La famosa compartió un video en sus redes sociales, en el que se le puede ver de pie, frente al lecho de su madre, en el que, desde su teléfono móvil, lee unas palabras que escribió para despedir a doña María.

En sus palabras, Fabiola mostró gratitud por todas las enseñanzas que recibió de su madre, con quien tenía una relación muy estrecha y de la que, desde diciembre, no se había apartado, para cuidar de ella, debido a los momentos vulnerables de salud que atravesaba.

Un apoyo emocional

“La que me sostuvo cuando no sabía sostenerme, la que me levantó cuándo me caí, la que me enseñó a volver a empezar más veces de las que puedo contar, mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla”, externó.

Campomanes y su madre vivieron un largo camino de reconciliación y unión, en diferentes entrevistas, la actriz ha comentado que, cuando era pequeña, el descontento que le produjo que su progenitora no hablara con ella de asuntos familiares, como el porqué su padre de fue de casa y construyó una nueva familia, engendró en ella una especie de resentimiento, por el que abandonó la casa a muy temprana edad, con solo 15 años.

Sin embargo, cuando Fabiola se embarazó de su unigénita, Sofía Anafara, con solo 19 años, se reencontró con su madre, quien le brindó todo su apoyo; fue a partir de ahí, que la famosa comenzó a comprender a doña María y los juicios que se había hecho, por su forma de criarla, comenzaron a ceder, situación que quedó plasmada en las palabras que pronunció durante las exequias.

“Me enseñó a amar, a resistir, a ser fuerte y también a ser suave y, aunque hoy su cuerpo descansa, todo lo que ella sembró en mí sigue y seguirá vivo”, ahondó.