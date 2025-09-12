Campomanes llora por su prima

Las redes sociales de la actriz Fabiola Campomanes presentan una publicación para nada habitual al tipo de contenido que comparte. En una de sus historias posteó una ficha de búsqueda con el fin de localizar a su prima Mariana Morán Trejo, quien fue vista por última vez el martes 9 de septiembre.

El posteo muestra el rostro de Mariana Morán y datos relacionados con el reporte luego de ser declarada desaparecida. “Compartir por favor. Mi prima está desaparecida”, escribió. Aunque Campomanes no emitió mayores detalles, la historia publicada en su plataforma contienen toda la información oficial que la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo está difundiendo y que señalan que Mariana, de 37 años, fue vista por última vez en Tecozautla el 9 de septiembre de 2025 y desde entonces se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda señala que la prima de Fabiola Campomanes tiene cabello largo, lacio y de color castaño oscuro. Además, tiene ojos verdes, 1.70 metros de estatura y contextura delgada. Mariana Morán Trejo vestía chamarra ligeramente larga y gris, pants de color gris, tenis blancos, mochila atravesada en el pecho y gorra blanca. “Cualquier información repórtala a la línea Procuratel 8009121314”, solicitó la Procuraduría.