Campomanes, molesta por rumores

Fabiola Campomanes explotó en contra de aquellos que inventaron la versión de que entre ella y Eduardo Capetillo Jr., había un romance; entre ellos hay 22 años de diferencia y la actriz negó que alguna vez se hubieran visto con ojos de amor y expresó que fueron estos mismos rumores los que produjeron que la amistad que construyeron en Master Chef Celebrity se acabara.

La actriz se convirtió en la quinta eliminada del reality de cocina pese a que, a lo largo de la competencia, fue una de las participantes más destacadas pues, desde el inicio, mostró facilidad a la hora de ejecutar los platillos, lo que la hizo, en muchas ocasiones, líder de los equipos que se formaban para llevar a cabo los retos. De hecho, fue la preparación de una pizza que produjo que Campomanes dijera adiós a “la cocina más famosa de México”, mientras que Romina Marcos, que era la otra competidora en riesgo de salir, tuvo la oportunidad de alcanzar un pase a la final.

Ante su salida del reality, Campomanes visitó foros de TV Azteca, en donde la actriz habló de su experiencia en el programa de cocina. Uno de ellos fue el podcast De lo que uno se entera, conducido por Carlos “Chicken” Muñoz que, como pocos, se atrevió a preguntarle a Fabiola no solo por su desempeño en la cocina, sino del rumor que surgió acerca de un romance con Eduardo Capetillo Jr., otro de los competidores.

Ante este cuestionamiento, la actriz no trató de ocultar su molestia y hartazgo de que se le pregunte por un romance que ella asegura que nunca existió pues, lo único que cosecharon, fue una buena amistad. “Me enoja, pero también me da sentimiento porque qué triste, qué lamentable, que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar”, destacó.

Pero el disgusto de Fabiola no acabó ahí pues destacó que, en la actualidad, ya no es amiga de Eduardo, responsabilizando de la fractura que acabó con su lazo a las personas que inventaron que había algo entre los dos. “Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea. Me chocó, ya lo lograron, ya no hay más amistad, qué lindo que ensucien las cosas”, reprochó.

Aunque reconoció que, todavía hoy, piensa que Eduardo es un “lindo hombre”, con el que nunca tuvo más que una conexión amistosa. Cabe recordar que se llevan 22 años, pues él tiene 29 años y la actriz 51, misma edad que la madre del competidor, Bibi Gaytán, la cual, llegó a molestarse cuando le preguntaron qué opinaba del supuesto romance, a lo que contestó tajantemente, asegurando que no estaba enterada de la vida amorosa de su hijo.