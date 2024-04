Entre los pleitos de exparejas, quienes vuelven a dar de qué hablar son Camy G y Sargento Rap, quienes parecían estar muy enamorados y disfrutando a su familia. Sin embargo, en 2021 cuando el influencer estaba en Survivor México, comenzaron las polémicas al dejar ver que había un problema en la familia que formaron.

Al salir del reality, los famosos pudieron sostener su relación y en 2022, el rapero fue vinculado a proceso por la denuncia de su ex por violencia familiar. Desde entonces las acusaciones no han parado y el famoso no ha podido ver a su hijo, mientras que ella ha manifestado varias veces que sola ha sacado adelante al pequeño.

Ahora, el caso da un giro inesperado al darse a conocer en medios que la exconductora de Multimedios habría sido vinculada a proceso, luego de que un juez de control y juicio oral en Monterrey determinara el pasado 17 de abril que Camila “N” será procesada por delitos de sustracción de menores, difamación y equiparable a violencia familiar. Esto se debe a que el mencionado juez no creyó en las pruebas que la cantante presentó en su alegato judicial y la vinculó a proceso.