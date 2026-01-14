Can Yaman niega detención

En la televisión turca, Can Yaman es uno de los actores más reconocidos; sin embargo, fuera de esta, su nombre se ha visto envuelto en la polémica luego de que diversos reportes lo involucraran en un operativo antidrogas en Estambul.

De acuerdo con información publicada por varios medios internacionales, Yaman habría sido detenido el pasado 9 de enero, esto durante una redada que ocurrió en los centros nocturnos del barrio de Ortaköy.

Los primeros reportes indicaban que el actor había sido trasladado al Instituto de Medicina Forense para ser sometido a pruebas toxicológicas, y horas más tarde fue puesto en libertad.

Su versión de los hechos

Después de la viralización de esta noticia, el propio Yaman hizo uso de sus redes sociales para desmentir la información y dar su versión de los hechos.

Desde Roma, ciudad en la que reside actualmente, el histrión aseguró que la prensa de su país natal nunca ha sido buena con él y cuestionó el hecho de que el resto del mundo creyera rumores que, asegura, son completamente falsos. “La prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Pero, por favor, no cometan el error de copiar y pegar las noticias!”, escribió.

Asimismo, se burló de la información y explicó que de haber estado en problemas legales, muy difícilmente hubiera podido salir y regresar a casa. “¿De verdad creen que estoy merodeando por clubes con drogas mientras la policía está realizando investigaciones y arrestando a famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo”, concluyó.