Cañaveral llevará su cumbia a Europa

La agrupación, nacida en 1995 de la mano de Humberto Pabón, es reconocida por temas como “Tiene espinas el rosal”, “Echarme al olvido” y “No te voy a perdonar”.

Ahora, encabezada también por Emir Pabón, llevará ese repertorio al otro lado del Atlántico. Una gira que, asegura, busca reunir mediante la cumbia a mexicanos y latinoamericanos que viven lejos de sus países. “Principalmente queremos dar el Grito con los mexicanos que están radicados en Europa y con toda la gente latina, colombianos, venezolanos y personas de Latinoamérica”, detalla Emir.

“Lo que buscamos es unir. Es un momento en el que debemos transmitir mensajes positivos a una familia, a un amigo o a una pareja, y generar algo parecido a un muégano, donde todos permanezcan juntos. Para mí, lo más importante es recuperar esos valores en la sociedad”, externó.

La cumbia mexicana ya ha puesto a bailar las pistas europeas. Celso Piña llevó su acordeón y su mezcla de cumbia y vallenato a varias ciudades del continente. En 2025, Los Ángeles Azules tuvieron su primera gira por Europa.

Para Cañaveral, no obstante, será el primer cruce después de varios intentos en los que llegaron incluso a la venta de boletos. “Ya se había anunciado la gira, pero por cuestiones de tiempos, de clima o algo más no se había dado. Ahora sí, oficialmente, será la primera vez que vamos al otro lado”, explica.

La ruta comenzará el 10 de septiembre en Barcelona, seguirá en Madrid, llegará el 12 a París y cerrará el 13 en Londres. Y se sumará a las celebraciones de la Independencia allá.

Sin perder el paso

Para Emir, llegar a Europa después de 31 años habla de una agrupación que ha sabido cambiar sin desprenderse de su sonido.

“La madurez no tiene que ver con los años, sino con darte cuenta de dónde estás pisando y qué es lo que quieres proyectar. Es un gran momento de la agrupación, por la frescura y porque siempre hemos tratado de innovar”, afirma.

Cañaveral comenzó cuando la música se escuchaba en discos y casetes. Hoy sus canciones circulan en plataformas, videos y teléfonos.

“La industria va a 300 kilómetros por hora y te enseña a no quedarte en tu zona de confort. Antes agarrabas un disco y lo ponías en un aparato; ahora todo lo haces desde el celular. Uno tiene que tratar de ir al ritmo de todo”, señala.

Ese cambio ha permitido que jóvenes que llegan mediante un video viral terminen buscando canciones de sus primeros años. “Está súper chévere que los chavitos sigan indagando en la agrupación y no se queden únicamente con lo viral. De repente escuchan una canción actual, pero también buscan canciones de los primeros discos”, considera.

La misma tecnología que acercó su catálogo a nuevas generaciones, opina Emir, también redujo algunos espacios de convivencia. Por eso quiere sacar las canciones del teléfono y devolverlas a la gente. “La tecnología ha hecho que ya no convivamos tanto. Por eso para mí es vital conectar con la gente en los shows. Quiero que disfruten la música que ya tienen descargada, pero ahora personalmente, con la energía que se genera en el escenario”, explica.