Shakira no se presentará en Chile. Según información que la propia artista dio a conocer, la actividad se tenía programada para esta noche tuvo que ser cancelado por cuestiones de logística.

La colombiana publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde, además de anunciar que no se llevará a cabo el evento, lamentó lo sucedido y pidió la comprensión de sus fans. “Mi show en Chile, en esa ocasión, debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción”, se lee en el extenso texto.

“La Loba” explicó que, durante el proceso de montaje del escenario, la producción se dio cuenta que las condiciones del recinto no eran las óptimas, por lo que celebrar el show hubiera sido un riesgo de seguridad para ella y el público. “El ‘tour’ de Las Mujeres Ya No Lloran es el más grande de mi carrera, con un escenario que pesa 62 toneladas. Desafortunadamente nos hemos encontrado con que el suelo donde iría mi escenario esta desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, fans y la mía propia”, indicó.

Shakira también destacó que ningún compromiso estará por encima del bienestar de su gente ni de su promesa de ofrecerle al público un espectáculo de calidad, tal y como ellos se lo merecen, pero, sobre todo, seguro: “Jamás comprometería la seguridad de mi equipo ni de mis fans; y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen”.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la nueva fecha del concierto; sin embargo, la barranquillera afirmó que pase lo que pase regresará para cumplir la deuda que tiene con sus seguidores. “Volveré muy pronto para presentarles el show que les había prometido, aunque yo misma tenga que inspeccionar hasta el último tornillo”, finalizó.

Cabe destacar que con esta ya son tres fechas que Shakira ha tenido que cancelar. La primera fue en Lima, por cuestiones de salud, y la segunda, en Medellín.