Cancelación de Daredevil genera debate

El pasado 21 de septiembre de 2026, la industria del entretenimiento y redes sociales registraron una intensa ola de conmoción tras darse a conocer oficialmente que la serie Daredevil: Born Again no continuará en la plataforma Disney+.

El anuncio confirmó que la producción concluirá de manera definitiva tras la emisión de su tercera entrega, la cual se encuentra actualmente finalizada en su etapa de filming y lista para su lanzamiento proyectado comercialmente.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada internacional como The Hollywood Reporter, la decisión de no renovar la ficción fue tomada directamente por las directivas del estudio tras concluir el rodaje principal de la tercera tanda de episodios.

El cierre del proyecto coincidió con la salida repentina del cocreador y showrunner Dario Scardapane en plena fase de posproducción (debido a la culminación de su contrato sin opción de renovación), lo que dejó a la serie sin un liderazgo creativo para supervisar el montaje final de los episodios restantes.

Sin muchas vistas

Analistas del sector atribuyen la cancelación a una drástica disminución en las cifras de audiencia registradas durante la segunda temporada emitida a inicios de año, sumada a la reestructuración general del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Dicha reestructuración busca reducir la cantidad de producciones televisivas para concentrar esfuerzos económicos en las grandes franquicias cinematográficas.

La noticia impactó fuertemente a los seguidores de la franquicia debido a que el reparto principal (encabezado por Charlie Cox en el papel de Matt Murdock y Vincent D’ Onofrio como Wilson Fisk) contaba con la incorporación de figuras icónicas del universo televisivo previo, tales como Krysten Ritter (Jessica Jones) y Deborah Ann Woll (Karen Page).

A pesar de la cancelación de la entrega en solitario, portales especializados en la industria audiovisual señalan que el personaje de Daredevil no será apartado por completo de los planes futuros del estudio, dejando abierta la posibilidad de que continúe apareciendo en largometrajes o en eventos especiales dentro del ecosistema cinematográfico. Se prevé que la tercera y última temporada de Daredevil: Born Again se estrene formalmente durante el año 2027.