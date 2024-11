La cancelación de conciertos en la Ciudad de México ha tomado por sorpresa al público capitalino, y el problema, al parecer, ya se ha convertido en una constante.

Hace tan solo unas horas, el grupo Camila anunció la suspensión definitiva del show que tenían programado para este 9 de noviembre, y ahora, la cantante Inna dio a conocer que su show corrió con la misma suerte. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la artista rumana se dijo sumamente sorprendida y frustrada, pues la decisión fue tomada a pocas horas de que el evento se realizara y sin que ella fuera notificada.

La intérprete de “Sun is up” explicó a sus fans que descubrió la cancelación del espectáculo mientras se encontraba en pleno vuelo a México, por lo que se vio en la necesidad de dar la cara a sus fans: “Amigos de México, les tengo una noticia que, la verdad, yo ni siquiera tengo el coraje de decirla. Me avisaron hace pocas horas que el concierto está cancelado”.

Sin explicaciones

Lo más grave de la situación es que tanto los promotores como la boletera que se encargó de las entradas no han dado explicaciones. “Los que organizaron desaparecieron. El ‘website’ de boletos no está funcionando y la verdad es que a mí me dejó sin palabras”, agregó.

Asimismo, afirmó a sus fans que, aunque la situación se sale por completo de sus manos, tanto ella como su equipo ya están trabajando para resolver este grave problema y reagendar, ahora de manera independiente, el concierto. “Les quiero asegurar y jurar que no es mi culpa y que mi equipo va a tratar de hacer todo para resolver este problema. A la gente mala les gusta jugar con mi carrera, con mis fans, organizar conciertos y luego desapareces como si fuera nada”, dijo entre lágrimas.

La situación ha generado polémica alrededor de la empresa organizadora, GP Producer, dirigida por Óscar Adrián Pérez Espinosa, ya que esta no es la primera vez que algo así ocurre. GP Producer enfrenta varias denuncias, entre estas la cancelación sin previo aviso de el Cactus Festival en Saltillo y las Music Sessions en Reynosa.