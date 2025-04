Cancelan concierto de Katy Perry

Las ilusiones de los miles de fans de Katy Perry que se preparaban para ver a la cantante en Guadalajara se desmoronaron, cuando se anunció que la cancelación de los conciertos que daría la próxima semana en la ciudad.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial que lanzó Zignia Live, promotora de los eventos, donde explicaron que la decisión se tomó porque el recinto en el que se realizaría, la Arena Guadalajara, no ha terminado su construcción. Minutos más tarde y ante la decepción de sus fans, fue la propia Katy quien reaccionó y dedicó un mensaje a sus seguidores.

Mediante una historia de Instagram, la intérprete de “Firework” lamentó lo sucedido y se deslindó de toda responsabilidad. “Tristemente, me enteré de que la construcción de Arena Guadalajara no estará lista para los shows programados la próxima semana, lo que incluye el mío”, comenzó Katy.

La famosa explicó que antes de la cancelación ella mandó a su equipo de trabajo para asegurarse del estado real del recinto y comprobar que no había nada qué hacer por los shows. “La semana pasada envié a mi equipo para asegurarme de que no hubiera nada que pudiéramos hacer, pero fue evidente que el lugar no estaba listo ni era seguro para recibir mi show o al público. Ojalá pudiera solucionar esto, pero está fuera de mi control”, agregó.

Por último, reafirmó su compromiso con sus fans mexicanos y les hizo la promesa de que pronto podrán reencontrarse, “Ustedes significan el mundo para mí y hemos estado en un viaje tan hermoso juntos que estaré pensando en cómo puedo crear algo especial para los fans en Guadalajara en el futuro. Los quiero a todos”, finalizó.

A pesar de lo sucedido en Guadalajara, los conciertos de Monterrey y Ciudad de México aún están en pie. La gira de Perry por nuestro país iniciará este 23 de abril en la Arena CDMX.