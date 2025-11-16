Cancelan homenaje a Silvia Pinal

El 28 de noviembre de 2024 marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento. La muerte de Silvia Pinal, ícono indiscutible del cine y televisión mexicana, dejó un vacío imposible de llenar. A sus 93 años, la actriz partió debido a complicaciones respiratorias.

A días de cumplirse su primer aniversario luctuoso, allegados a la familia habían adelantado que se preparaba un acto conmemorativo en su honor. La ceremonia, organizada por Efigenia Ramos, tendría lugar en el Panteón Jardín, donde descansan sus restos. Pero de pronto, y sin previo aviso, los planes se derrumbaron.

Durante programa de radio, el periodista Ernesto Buitrón reveló que el evento fue cancelado por instrucciones directas de Sylvia Pasquel, hija mayor de Silvia Pinal. “Se haría un homenaje a Doña Silvia Pinal el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Panteón Jardín… hace unos momentos supimos que el homenaje se canceló por órdenes de doña Sylvia Pasquel. No quiere prensa, no quiere amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el panteón”, informó Buitrón

De acuerdo con reportes, Sylvia Pasquel habría decidido que el aniversario luctuoso se realizara de manera completamente privada, solo con la presencia de ella y sus hermanos.

Ruptura

La abrupta cancelación encendió las alarmas sobre nuevas tensiones dentro de la familia Pinal. Según Buitrón, la ceremonia había sido convocada a los medios por Efigenia Ramos sin el consentimiento de todos los hermanos, aunque sí con la autorización de Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de la actriz.

Aquí hay algo que nos deja pensar si hay ruptura entre los hermanos. Unos dicen que sí, otros que no; entendíamos que estaban unidos, señaló el periodista. Incluso se informó que una funeraria ya tenía todo preparado para facilitar el acceso a prensa y admiradores, pero la instrucción de Pasquel obligó a cancelar todo de último momento.

El homenaje detenido no es el único elemento que ha generado conversación en torno a Silvia Pinal. En semanas recientes, también surgieron nuevas acusaciones relacionadas con presuntos malos tratos hacia la actriz durante sus últimos años, supuestamente cometidos por exenfermeras.