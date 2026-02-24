Cancelan mudanza del Dolores Olmedo

La mudanza a parque Aztlán de las colecciones de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo “ha quedado anulada”, así lo dio a conocer el director de Administración y Finanzas del museo, Octavio Carrasco, a través de un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que resulta de una queja colectiva que interpuso el Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

La CNDH explica al colectivo que realizó una visita a las instalaciones del Museo Dolores Olmedo, donde constató que el inmueble está siendo restaurado y se pudo conversar con Carrasco, quien explicó lo siguiente: “Derivado de la pandemia, el museo atravesó por una situación económica difícil. Posteriormente, surgió una propuesta para considerar la opción del traslado, misma, que fue confirmada por la presidenta de la República a través de sus ‘mañaneras’; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del fideicomiso se optó por una estrategia de restauración y modernización de las instalaciones, con una proyección de reapertura para el año 2026”.

Añadió que “que podría ser entre los meses de marzo y abril de ese año, por lo que actualmente se encuentran en trabajos de restauración y modernización de las instalaciones, así como de los sistemas de conservación para su próxima apertura. Respecto al proyecto del posible traslado de la colección de Frida Kahlo y Diego Rivera al parque urbano Aztlán precisó que ha quedado anulada”.

El colectivo ha celebrado esta decisión, que ha calificado como una “victoria histórica”, a través de su cuenta de Facebook: “Lo que parecía una batalla imposible contra intereses económicos, se convirtió en un movimiento imparable... Hoy la voluntad de Dolores Olmedo se respeta: ¡su museo vive y se queda en La Noria!”.