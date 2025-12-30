Cancelan programa de Javier Garciadiego

El historiador, escritor y académico Javier Garciadiego (Ciudad de México, 1951) anunció el fin de su programa de radio transmitido en Opus 94 (94.5 FM), emisora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Con un programa sobre Victoriano Huerta, despidió Historia para todos, que estuvo al aire desde hace 21 años.

En la última transmisión, Garciadiego, quien es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua, explicó que el 18 de diciembre recibió la llamada de las autoridades de la institución, quienes no le dieron ninguna razón como la pérdida de rating o que fuera un programa con groserías.

Agradeció a los radioescuchas y al público fiel por el papel importante en los 21 años que duró Historia para todos y recalcó que se trató de una decisión de la autoridad. El sábado 27 de diciembre también salió del aire otro programa del IMER, A pie de página, en el que el escritor Fernando Fernández abordó novedades editoriales y entrevistó a figuras centrales de la literatura mexicana.

El programa estuvo 16 años al aire en Horizonte 107.9 FM. A lo largo del año, el IMER canceló producciones como su noticiario cultural El Andamio; Letras y voces de la Academia Mexicana de la Lengua, conducido por Adolfo Castañón y Sergio Bustos; Quién es quién en la historia de la música, de Fernando Álvarez del Castillo, y La ópera en el tiempo, de Sergio Vela.