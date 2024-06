Cancelan trasplante de Ortiz de Pinedo

La salud del comediante y actor Jorge Ortiz de Pinedo volvió a ser tema de preocupación, luego de que se diera a conocer que el trasplante de pulmón al que sería sometido fue cancelado de último momento.

De acuerdo con declaraciones del propio productor, la decisión de los doctores se debió a un nuevo padecimiento que le detectaron en los exámenes que se le practicaron horas antes de la operación, y es que, si seguían adelante con la cirugía, podían comprometer su vida.

Según Ortiz de Pinedo, su malestar sería “hepático”; sin embargo, él mismo aclaró que se trataba de un problema en la sangre, derivado a las quimioterapias que recibió hace años por cáncer pulmonar. “Estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático (sic), o sea, en la sangre, y tuvieron que parar todo. (Dijeron) ‘paren las máquinas, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”, dijo al programa Venga la alegría.

El creador de programas como Cero en conducta y Una familia de 10, anteriormente fue diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); además de que, en 2010, enfrentó al cáncer pulmonar, por lo que le fue extraído el lóbulo superior del pulmón izquierdo y, más tarde, también el lóbulo medio de su pulmón derecho. Desde entonces, el actor se ha visto en la necesidad de utilizar la ayuda de un tanque de oxígeno para poder respirar; incluso, tuvo que cambiar su residencia (de la Ciudad de México a la playa) para mejorar su condición.

Por fortuna, el su equipo médico ya logró estabilizarlo y, aclaró, su salud, aunque delicada, ha progresado favorablemente. “Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme. Es una mutación de células que me provocó, hace años, cuando me hicieron la quimioterapia; entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, agregó.

Ahora, dijo, volverá a iniciar con todo el proceso de estudios para ser considerado para una nueva cirugía. “Ahí voy otra vez con los médicos, ‘vuélvanme a hacer todos los exámenes, y si ya estoy bien, adelante’; porque no vale la pena que te cambien el ‘monoblock’ de un auto, si el chasís ya no sirve”, dijo a modo de broma.