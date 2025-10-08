Cáncer acecha a Mauricio Martínez

Mauricio Martínez habla públicamente acerca de que ha vuelto a ser diagnosticado con cáncer de vejiga, enfermedad que ha superado en cuatro ocasiones, desde 2010, año en que le fue detectada.
Este fin de semana, el actor dio a conocer, a través de sus redes sociales que, luego de siete años de entrar en remisión, vuelve a padecer cáncer. “Después de siete años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga, en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, publicó.
Pese a su diagnóstico, el mensaje del actor connotaba positividad, pues aclaró que los tumores que le fueron detectados son de bajo grado, lo que quiere decir que son menos propensos a propagarse a otras partes del cuerpo. “No son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo”, dijo.
Así, Martínez expresó que ya se encuentra en manos de sus doctores, en quienes tiene puesta toda su fe. “Hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza”, ahondó.
Nuevo procedimiento
El actor reconoció que el nuevo proceso al que se enfrenta no está marcado únicamente por la esperanza; confió que, hace unos meses, se alejó de todo para gestionar el dolor y la incertidumbre que atravesaba. “Estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”, expresó. Señaló que esta sería la quinta ocasión que vence la enfermedad, lo que sugeriría que el último tratamiento al que está siendo sometido marcha con un panorama favorecedor.