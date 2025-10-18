Canciones de Pimpinela siguen vigentes

Lucía y Joaquín Galán hablaron sobre su legado musical, su inspiración y el impacto en las nuevas generaciones afirmando que sus canciones siguen vigentes.

Ahora, el dúo habló sobre sus recientes sencillos, en especial “Cuando lo veo”, que trata sobre una relación entre una mujer mayor y un hombre 20 años menor.

Según Lucía, el tema ha generado polémica ya que aún no se ha normalizado que una mujer exprese deseo por un hombre joven, a diferencia de cuando ocurre al revés.

Por su parte, Joaquín —compositor de la mayoría de sus éxitos— adelantó que “el próximo tema abordará el miedo al amor, al rechazo y al compromiso emocional”. También reflexionó sobre cómo las redes sociales reflejan el deseo humano de ser amado.

El dueto argentino llegará con varias sorpresas a su show, entre estas una colaboración en vivo con Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Nacional. Destacaron que una de las claves para mantenerse vigentes ha sido su hermandad, comunicación y el ejemplo de sus padres. “No tenemos más hermanos. Compartir una vocación, tener como ejemplo a nuestros padres, su capacidad de trabajo, nos ha funcionado”, aseguran.

Además, anunciaron que lanzarán una recopilación de sus éxitos musicales, así como las fechas de su gira. El próximo domingo se presentarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.