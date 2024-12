La música nos ayuda a amenizar todos los ambientes, y las posadas no son la excepción. Te compartimos algunos temas que no pueden faltar en tu lista para estas celebraciones

1. "All I want for Christmas is you"

2. "Last Christmas"

3. "Rockin´ around the Christmas tree"

4. "Jingle bells rock"

5. "Santa tell me"

6. "Snowman"