Canciones que se volvieron himnos

Jenni Rivera dejó historias, emociones y frases que millones hicieron propias. Entre desamor, fuerza, orgullo y superación, cada tema refleja una parte de su vida y explica por qué continúa llegando al corazón de sus seguidores

“La Gran Señora”

Una declaración de fuerza y carácter. Jenni canta desde la seguridad de una mujer que conoce su valor y no está dispuesta a conformarse con menos.

“Basta ya”

Uno de sus grandes himnos de empoderamiento. Una mujer decide ponerle un límite al sufrimiento y dejar atrás una relación que le ha causado dolor.

“Con él”

Una canción cargada de sentimientos encontrados, en la que aparece el recuerdo de un amor mientras se intenta seguir adelante.

“Resulta”

Un tema sobre descubrir la verdad detrás de una relación y enfrentar la decepción cuando las cosas no son como se esperaba.

“No llega el olvido”

Un tema marcado por la nostalgia y el dolor de una ausencia. Habla de ese amor que terminó, pero que permanece en los recuerdos.

“De contrabando”

Una historia de amor prohibido y clandestino. La canción retrata la intensidad de una relación que debe mantenerse lejos de las miradas de los demás.

“Ya lo sé”

Una canción de desamor y resignación, donde se reconoce que una relación ha llegado a su final, aunque aceptarlo resulte doloroso.

“Qué me vas a dar”

Con una actitud desafiante, Jenni cuestiona las promesas de quien intenta regresar. Es una canción sobre saber lo que una mujer merece y no conformarse.

“Cuando muere una dama”

Una canción que habla de la pérdida de una mujer, pero también de la huella que deja. Tiene un tono solemne y de homenaje.

“Paloma negra”

Un clásico de la música mexicana que Jenni hizo suyo con una interpretación llena de dolor, despecho y nostalgia por un amor que causa sufrimiento.

“Que me entierren con la banda”

Una canción que refleja su identidad con la música regional mexicana. Es una declaración de amor por la banda y por el estilo de vida que representó.

“Así fue”

Uno de los temas más reconocidos de su repertorio. Habla de explicar un amor del pasado y aceptar que los sentimientos cambiaron, aunque la historia haya dejado una profunda huella.

“Ovarios”

Un tema de carácter fuerte y directo, donde Jenni celebra la valentía y la determinación de las mujeres que enfrentan la vida sin miedo.

“Las Malandrinas”

Una canción dedicada a sus seguidoras y amigas, con ese estilo festivo y rebelde que caracterizó buena parte de su personalidad artística.

“Aparentemente bien”

Uno de sus temas más emotivos. Habla de aparentar fortaleza mientras por dentro todavía existen heridas y sentimientos que no han desaparecido.

“Culpable o inocente”

Una historia de incertidumbre dentro de una relación. La protagonista se enfrenta a las dudas y al dolor de no saber si su pareja realmente le ha sido fiel.

“Engañémoslo”

Una canción sobre una relación escondida, donde dos personas comparten un amor que no debería existir y deciden continuar con ese juego secreto.

“Mariposa de barrio”

Más que una canción, es una representación de su propia historia: una mujer que enfrentó dificultades, rompió barreras y convirtió sus experiencias en parte de su legado.

“Mírame”

Una canción de súplica y sentimientos profundos, en la que se busca recuperar la atención y el amor de alguien que parece alejarse.