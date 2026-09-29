Cañón del Sonidero lanza nuevo disco

Las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, será el escenario donde la banda El Cañón del Sonidero presentará su nueva producción discográfica.

Bajo el nombre El mundo viene y aquí se queda, esta nueva producción es el primer disco de larga duración de la banda originaria de los Altos de Chiapas. “Este nuevo material llega para decir. De aquí somos y estamos orgullosisimos de serlo”, manifiestan.

Definición

Explican que esta nueva producción es como el soundtrack de ese viaje a Chiapas que salió mucho mejor de lo que esperabas, diez canciones y un primer sencillo, que ya está disponible en plataformas.

Asimismo apuntan que este material es un disco que celebra la identidad tan revuelta del sureste, la alegría, la nostalgia, la ligereza y el arraigo que solo se ve y se vive aquí. Pero lo que hace a este disco un hecho sin precedente para la cumbia chiapaneca no es solo su contenido, es quién lo produjo.

En ese sentido adelantan que El mundo viene y aquí se queda fue producido por Toy Selectah, nombre artístico de Antonio Hernández, uno de los productores más influyentes de la música urbana latina. Con colaboraciones que incluyen a M.I.A., Manu Chao, Gustavo Cerati, Cypress Hill, Thievery Corporation, Café Tacvba y Celso Piña. Cabe resaltar que Toy Selectah es pionero en la fusión de ritmos latinoamericanos con hip hop y electrónica.

Bajo ese parámetro exponen que el que una banda de cumbia en el sureste mexicano cuente con una producción de este tipo, es una señal clara de que lo que está pasando en Chiapas.

El Canon del Sonidero es una agrupación que desde el 2019 comenzó con su trayectoria en San Cristóbal de Las Casas. En pocos años han construido una identidad musical fácil de reconocer y disfrutar.

Juan Pablo León, vocalista de la banda nos cuenta que es una mezcla muy particular de la cumbia tradicional con el power rock del sureste, el folclor local y las texturas de la psicodelia. Son siete músicos en escena: acordeón colombiano con técnica mexicana, marimba chiapaneca, guitarra, bajo, batería, percusiones y freestyle. En vivo, son una verdadera joya para gozar.