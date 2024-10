Canta con despecho

Christian Nodal está de estreno con una canción de desamor llamada “La corazonada”, que forma parte del EP 01 Pa’l cora. El cantante de 25 años lanzó un video en el que aparece en un paradisiaco lugar lamentando el fracaso de una relación.

El artista compartió a través de un comunicado que el nuevo tema es producto de sus experiencias positivas sobre el amor, e invitó a sus fans a cantarla a todo pulmón y con el despecho necesario en alguno de sus conciertos, pues el famoso se encuentra en plena gira en Estados Unidos. “Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón porque nació de las experiencias que me deja amar bonito… Espero que la disfruten tanto como yo. Los amo un chingo y los espero en alguna de las ciudades que visitaré con mi ‘tour’ para que la cantemos a puro despecho”, dijo.

La canción fue elegida por Televisa como tema de su telenovela El precio de amarte, producida por Carmen Armendáriz y protagonizada por Scarlet Gruber y Marcus Ornellas.

“Me dejaste las ganas de amarte bonito, de escribir la historia que nadie había escrito. Pero otra vez repito esta mala costumbre de enamorarme de alguien que no corresponde. Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito. Dame una semana, me desclavo solito”, dice parte de la letra de este trabajo con esencia del mariacheño, el sello de Nodal.

El artista atraviesa por un buen momento musical y personal, luego de su boda con Ángela Aguilar, a quien conoce desde hace tiempo y que, según sus propias palabras, es un amor que tardó varios años en poder concretarse.