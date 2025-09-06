Cantante aclara que no fue hospitalizado

Mijares ha dado de qué hablar en los días recientes, primero por su imagen renovada tras perder varios kilitos, y después por una falsa alarma sobre una supuesta hospitalización.

El cantante de 67 años se ve radiante y mejor que nunca, no solo lo dice el público que lo sigue y que lo disfrutaron en el show “Entre amigos”, sino colegas como Yuri, quien lo ha chuleado públicamente.

La falsa información que circuló sobre una supuesta hospitalización de Mijares por un preinfarto, alertó a algunos fans, sin embargo, en las redes del intérprete de “Soldado del amor”, se aclaró la situación médica del artista. “Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien gracias a Dios”, se lee en el comunicado.

Se precisa que Mijares se encuentra estable, que no está internado, y se exhorta al público a no darle crédito a la información falsa, pues será solo en las redes del cantante, donde se informe al respecto.

“Agradecemos su preocupación invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público reiteramos Mijares se encuentra estable y no está internado”, se lee.