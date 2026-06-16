Cantante de Fuerza Régida besa jersey

Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP y vocalista de Fuerza Régida, se convirtió en tendencia luego de mostrar públicamente su apoyo a la selección de Estados Unidos durante el Mundial 2026. Las publicaciones del cantante provocaron una ola de críticas entre algunos usuarios, quienes cuestionaron su postura debido a sus raíces mexicanas.

La controversia comenzó cuando JOP compartió fotos y videos desde el partido en el que Estados Unidos derrotó por 4-1 a Paraguay. En las imágenes se le observa portando la camiseta del conjunto estadounidense e incluso besando el escudo nacional, gesto que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores defendieron al cantante argumentando que nació y creció en Estados Unidos, otros consideraron que su demostración de apoyo fue excesiva, especialmente por la fuerte conexión que mantiene con la cultura mexicana.