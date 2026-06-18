Cantante deja a Presuntos Implicados

La cantante Lydia Rodríguez, quien durante los últimos 17 años fue la voz de Presuntos Implicados, anunció su salida de la agrupación española mediante un comunicado en redes sociales, en el que denunció haber vivido situaciones de maltrato, control excesivo y una constante presión sobre su imagen personal.

La intérprete aseguró que detrás de los escenarios enfrentó experiencias que calificó como “intolerables”, las cuales terminaron provocándole un importante desgaste emocional. Entre estas mencionó comentarios relacionados con su apariencia física y exigencias estéticas que, según explicó, afectaron su bienestar psicológico.

Sexualización

Rodríguez relató que uno de los episodios que más la marcó ocurrió cuando un representante vinculado al grupo le dijo que al subir al escenario debía resultar sexualmente atractiva para el público. La cantante señaló que este tipo de conductas son actualmente inaceptables y lamentó no haber recibido disculpas por lo ocurrido. “Nunca olvidaré el día en que un ‘manager’ de la banda me soltó una frase que me marcó: ‘Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar’. Cosas que hoy en día, afortunadamente, son intolerables y denunciables, y por las cuales aún no he recibido ni una sola disculpa”, recordó.

Acusó que el nivel de control sobre su vida profesional y personal llegó al punto de limitar su libertad de expresión, incluso en sus propias redes sociales. Según explicó, durante años sintió que no podía mostrarse tal como era ni expresar abiertamente sus opiniones.

La artista también manifestó sentirse decepcionada por la falta de apoyo de sus compañeros de grupo. De acuerdo con su versión, los integrantes conocían las situaciones que enfrentaba, pero nunca intervinieron para defenderla. Incluso afirmó que algunas de estas dinámicas fueron favorecidas por lo que describió como un exceso de ego dentro de la agrupación.