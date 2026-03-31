Cantar al amor es un acto rebelde

Para el cantante Carlos Vives las canciones actuales narran el amor desde las relaciones casuales, la ruptura o la desconexión emocional.

Tras cantar al amor por 30 años, el colombiano considera que escribir sobre ese sentimiento hoy es casi un acto de rebeldía. “Al final el amor es natural, todos lo llevamos en el corazón. Todos queremos amar y ser amados. Puede que haya música que promueva otros valores, pero yo vengo de una época muy romántica, de una escuela donde la mujer era una inspiración sublime”, cuenta Vives en entrevista.

Ahora presenta “Te dedico”, su nuevo sencillo, en el que plantea, tanto en la letra como en el videoclip, vínculos sencillos en los que el afecto se construye a sabiendas de que actualmente las relaciones no son así, como dice la canción: “Ya no se escribe de amores, ya no se escuchan canciones de esas para enamorar…”.

El video “es una oportunidad de contar una historia a través de mi hijo, que es adolescente. Queríamos mostrar a esta juventud y todo a lo que está expuesta: música con valores, sin valores, con identidad o sin ella. En el video vemos un amor sinuoso y también una pareja muy sencilla, con un amor sano y bonito. Es lo que hoy la juventud tiene para escoger”.

Tema

Con “Te dedico”, el cantautor retoma el romanticismo y lo plantea como una forma de resistencia frente a la lógica de lo desechable. “Hay mensajes contradictorios: por un lado, se habla de relaciones sanas, pero por otro se promueven cosas que no queremos para nuestros hijos. El respeto, los valores, la libertad de pensamiento… Eso es lo importante. No depender de nada ni nadie, no perder la capacidad de pensar por ti mismo. A mí me enseñaron valores: respetar, no robar, no hacer daño a los demás. Eso no cambia”, comenta.

Libertad y tendencias

Impulsor de la fusión entre el pop-rock y los sonidos ancestrales del Caribe, opina que los jóvenes crecen en un entorno en el que la identidad se vuelve difusa, atravesada por tendencias globales y narrativas que, en ocasiones, privilegian la imitación sobre la construcción propia.

“Las nuevas generaciones están expuestas a contracultura, a ideas contra la identidad. Elegí hacer música de mi herencia española, indígena y africana. El mestizaje me enseñó que cuando valoras quién eres, te va mejor en la vida. Hoy le digo a la gente: no desprecies tu identidad, no te disfraces de alguien más”, considera.

Vives no se sustrae al mundo de la música; en años recientes, sus posturas sobre el mestizaje y las raíces culturales incluso han generado debate, evidenciando que hablar de origen y pertenencia sigue siendo un terreno sensible.

“Hablar de un amor bonito, de la libertad, de no depender de nada, de construir una familia vale la pena. No creo que se haya perdido todo. Hay esperanza porque el amor lo trae uno desde que nace”, añade.

Contra corriente

El nacido en Santa Marta en 1961 llegó a la música desde la televisión, se formó como actor, pero su apuesta musical lo colocó como una de las figuras más influyentes de la música con la que artistas de diversas generaciones como Shakira y Wisin, Sebastian Yatra, buscan colaborar. “Lo moderno no nace de la nada, viene de lo ancestral. Por eso los jóvenes me invitan a colaborar, porque lo mío conecta con lo de ellos. Tengo algo orgánico que le gusta a la gente”, explica Vives.

Para el músico, tomar sus raíces y reinterpretarlas como una forma de identidad, pero también de resistencia frente a las tendencias del momento dio frutos. “La música que escuché me enseñó a amar, a respetar, a querer mi país. Es lo que quiero pasar”, señala.