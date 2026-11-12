Cantinflas tendrá su propia serie

Cantinflas llegará a la pantalla a través de una nueva serie original de Vix que buscará mostrar una faceta poco conocida de Mario Moreno, más allá del personaje que conquistó al público con su peculiar forma de hablar y su inconfundible sentido del humor.

La plataforma de streaming anunció este 10 de noviembre el inicio de producción de esta ficción, protagonizada por Elías Toscano, quien dará vida al célebre comediante mexicano, la historia explorará distintos momentos de su vida personal y profesional, desde sus primeros pasos en las carpas de barrio hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del cine nacional.

Bajo la dirección de José Manuel Cravioto, cineasta reconocido por su trabajo en producciones como El Chapo, Monarca y Diablero, la serie pretende acercarse al hombre que existió detrás de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular mexicana.

Equipo de actores

El elenco también cuenta con la participación de Carolina Miranda, quien interpretará a Valentina Ivanova, y Luis Alberti, encargado de dar vida a Carlos Enrique Moreno.

De acuerdo con el anuncio de Vix, la producción no se limitará a reconstruir los éxitos profesionales de Mario Moreno, sino que abordará las experiencias y circunstancias personales que marcaron su trayectoria, incluidos sus últimos años.

¿Dónde se graba la serie de Cantinflas?

El rodaje de la nueva producción comenzó en noviembre en las Islas Canarias, España, donde se desarrollarán algunas de las escenas de esta historia sobre el actor mexicano.

La serie está producida por El Mall, con Jorge Bermúdez como productor ejecutivo y los servicios de producción de Onza; aunque Vix ya confirmó el inicio de las grabaciones y dio a conocer a parte de su elenco principal, todavía no ha anunciado una fecha de estreno.