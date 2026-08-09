Cantona recibe trofeo de la Quiniela INAH

El trofeo de la Quiniela INAH 2026 llegó a la Zona Arqueológica de Cantona (ZAC), y lo hizo engalanando, además, la firma de un convenio marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia de la Secretaría de Cultura federal, y el ayuntamiento de este municipio.

Con la representación del director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, la signatura del documento fue encabezada por el titular del instituto en el estado, Gustavo Donnadieu Cervantes, así como por el secretario de gobierno del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Said Díaz Moreno, portavoz del alcalde Said de Jesús Godos Luna.

Trabajo conjunto

Al tomar la palabra, el arquitecto Donnadieu Cervantes reconoció la voluntad de las autoridades municipales para sumar esfuerzos en favor de la preservación del patrimonio. “Cuando las instituciones trabajan con objetivos comunes, es posible generar mejores condiciones para el desarrollo sostenible”, sostuvo.

Por su parte, Díaz Moreno destacó las posibilidades que el convenio brindará para el desarrollo de proyectos de conservación, protección legal y difusión del amplio legado cultural de Tepeyahualco, “en el que destaca nuestra zona arqueológica, un testimonio que es orgullo comunitario” y reflejo del desarrollo cultural de la región entre los años 600 a. C. y 1050 d. C.

Finalmente, la responsable de la ZAC, Águeda Hernández Hernández, precisó que la firma del documento no representa el inicio de una relación, sino la consolidación formal de un trabajo construido desde hace años. “El Ayuntamiento de Tepeyahualco ha sido un aliado y nos ha brindado siempre apoyo constante. Por eso, este convenio tiene un significado especial: da certeza jurídica y establece un marco para generar acciones que permitan preservar nuestra riqueza cultural y legarla a las generaciones futuras”, indicó.

El acto protocolario, que sumó la presencia de la jefa del Departamento Administrativo del Centro INAH Puebla, Marisol García Illescas, así como de la plantilla de trabajadores de custodia, taquillas y mantenimiento de la ZAC, fue amenizado con guisos locales, como el conejo en salsa de chile chipotle, y muestras de patrimonio inmaterial, caso de la danza de los negritos, interpretada por músicos y habitantes de la comunidad.

La tradición milenaria del juego de pelota

El deporte del futbol, a partir del cual Cantona se hizo acreedora a la copa de la Quiniela INAH, no es una novedad para los vetustos muros y las otrora bulliciosas plazas de esta urbe; basta decir que, a nivel nacional, es la zona arqueológica que posee mayor número de canchas para la práctica del juego de pelota, con 27 descubiertas, hasta el momento.

En dicho torneo virtual, organizado entre junio y julio, por la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, para difundir el patrimonio cultural de nuestro país, Cantona se hizo acreedora al primer puesto dentro de la categoría de Zonas Arqueológicas, con 2,863 votos que obtuvo en la ronda final.

No fue un camino fácil pues, antes de enfrentarse al sitio tamaulipeco de Balcón de Montezuma, en reñida final, se midió ante importantes zonas arqueológicas, como Altavista, en semifinales; Tula, en cuartos de final; Palenque, en octavos, y Mora-Reforma, en dieciseisavos, lo mismo que a Ek’ Balam, Malinalco y Cerro de la Estrella, en fase de grupos.

Para Águeda Hernández, el factor decisivo estuvo en cada uno de los más de 4 mil visitantes que, en promedio, reciben cada mes, así como en el respaldo brindado por el Ayuntamiento de Tepeyahualco, las escuelas de educación básica y superior en esta región poblana, y los internautas en general.