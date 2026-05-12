Cantú celebrará 20 años de trayectoria

La celebración por los 20 años de carrera de Paty Cantú tendrá un formato muy especial. La cantante mexicana anunció cuatro presentaciones en el Centro La Maraka para mayo y agosto de este año, donde promete noches íntimas, emotivas y completamente diferentes entre sí.

Las fechas confirmadas son el 15 y 16 de mayo, así como el 14 y 15 de agosto, shows que marcarán una nueva etapa en la carrera de la intérprete de “Suerte”.

Durante las presentaciones, Paty adelantó que no será la misma experiencia cada noche, ya que prepara conceptos distintos para cada concierto, buscando conectar de manera más cercana con sus fans.

“Quiero que cada fecha tenga algo especial y único”, comentó la cantante en conferencia de prensa.

“Con estos cuatro repertorios todos distintos me hacen ver diversas perspectivas, porque uno a veces se pierde en la supuesta competencia allá afuera en los titulares o fandoms, rumores que a veces ni existes porque la competencia siempre está en uno mismo”.