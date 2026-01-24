Capacitarán sobre el uso del zoque

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) ofrece a su comunidad el curso “Otetzame’is ‘yanhmakyuy”, sobre la lengua zoque, oral y escrita.

Antonio Gómez González, hablante y traductor zoque, será quien, en nombre del Departamento de Patrimonio y Promoción Cultural de la universidad, dirija la capacitación. Con esta se espera que estudiantes, personal docente y administrativo puedan desarrollar conocimientos básicos y prácticos para la comunicación en zoque.

“Hoy día, la diversidad lingüística y cultural no ha recibido la importancia necesaria en los diferentes ámbitos como una riqueza o parte esencial del patrimonio intangible del ser humano”, consideró el instructor. Por ello, agregó, es necesario promover la revaloración de esta lengua desde su uso.

A través de las diez sesiones programadas, explicó el experto, los estudiantes conocerán las expresiones comunes que utilizan las personas zoques en sus pueblos al saludar, ubicar un lugar o a una persona. De igual manera, se abordará el uso de pronombres, números, parentescos y nombres de comunidades.

Hablantes

Sobre la situación actual del idioma, Gómez González recordó que “son muy pocos los municipios en donde la lengua zoque aún es hablada mayoritariamente; tal es el caso de Ocotepec, Tapalapa, Pantepec, Rayón, Francisco León y Chapultenango, mientras que en otros la lengua solamente es hablada por ancianos, como en los municipios de Tecpatán y Copainalá”.

El curso iniciará el 30 de enero, en horario de 13:00 a 15:00 horas, en la Sala de Literatura Daniel Robles Sasso, en el edificio de Rectoría, frente al parque Bicentenario. Los interesados pueden comunicarse al correo antonio.gomez@unicach.mx o al teléfono 9611147355.