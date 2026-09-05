Caperucita en Manhattan abre el FITU

La obra Caperucita en Manhattan es una especie de cuento infantil para adultos que plantea qué tanto sigue siendo un adulto capaz de jugar. Producida por el Teatro de La Abadía y el Teatro Nacional de Cataluña esta adaptación de la novela homónima de Carmen Martín Gaite a cargo de Lucía Miranda (Valladolid, 1982) inaugura la edición 33 del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la UNAM.

Sobre la novela de Martín Gaite, Lucía Miranda afirma que establece vínculos muy concretos con el presente: “Es atemporal, pero si uno conoce un poco Nueva York, la historia parece que está establecida en los años 80. La adaptación que yo he hecho puede transcurrir ahora o en los años 80 o 90, es un mundo de ficción que no queda claro. Hay un reto en reconocer a los personajes a través del filtro del presente y poder decir: mi madre es como esa madre; mi abuela es como esa abuela, ¿quién soy yo en esa historia? Se trata mucho de crear un puente entre la tradición y lo contemporáneo”.

Estilo

La también directora destaca que la mirada de Carmen Martín Gaite se nota en varias cosas de la obra: “Ella era una gran novelista de diálogos, lo que ayuda mucho a la adaptación teatral porque son personajes concretos y claros, con diálogos muy rápidos y divertidos. Luego tiene una idea de transgresión muy clara la novela, al plantear personajes femeninos que, hasta aquel momento, cuando salió la novela en los 80, no estaban tan claros en la literatura española: mujeres libres, mujeres que deciden qué hacer con su vida, mujeres que no tienen miedo a andar solas por la calle, mujeres que deciden no ser normativas y saltarse la normatividad patriarcal. Aquello era muy nuevo en aquel momento, ahora lo sigue siendo en algunos aspectos porque hay personajes muy mayores femeninos, ancianas muy poco normativas; en el papel de la juventud está muy claro, pero en el de las personas mayores no y hay un reclamo de Martín Gaite que tiene que ver con que las personas pueden contar de maneras muy diferentes”.