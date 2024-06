“Capi” Pérez aseguró que está muy lejos de que la popularidad que vive en este momento se le suba a la cabeza, pues sabe que en cualquier momento se puede acabar.

“Hasta el momento no (peco de soberbia), pero si en algún momento me llegara a pasar, cuento con la prensa y mi familia para que me recuerden tener los pies en la tierra”, señaló el comediante.

El presentador, quien está a la espera de su programa de concursos 100 mexicanos en Azteca y de su bebé, respondió cómo asume el éxito en este momento. “Lo vivo de la manera más real posible, estoy consciente de que se puede acabar en cualquier momento, en unas de esas puedo cometer un error, un resbalón y se acaba la simpatía del público”, declaró.

Ante la ola de ofensas que ha recibido, dijo que la técnica para que no le afecte es ser modesto. “Ser humilde cuando haces comedia es muy importante, y esto implica estarte preparando, informando, no creer que lo sabes todo; si te equivocas, pedir disculpas”, reconoció.