El “Capi” Pérez está afinando los detalles del nuevo programa de Azteca 100 mexicanos, una nueva versión del show de concursos que durante muchos años hicieron Adrián Uribe y Marco Antonio Regil, en Televisa; por lo que el comediante está listo para las comparaciones y todo tipo de críticas.

“Sé que las comparaciones son sanas y qué bueno que lo hagan. Este es un negocio en donde no se ha inventado el hilo negro, todo el mundo hace lo que ya han hecho los anteriores y es un honor para mí ser mencionado en la misma conversación de Adrián o de Marco Antonio”, dijo durante la presentación del programa a la prensa.

El estreno del proyecto está planeado para el próximo mes de septiembre; sin embargo, varios de los episodios ya han sido grabados, como los VIP, en los que contarán con la participación de todo tipo celebridades, como Rebecca de Alba, Grupo Firme y hasta el elenco de Ventaneando.

Sobre la manera en la que se preparó para este nuevo reto, Pérez reveló que decidió no ver el trabajo de sus antecesores, y no por cuestiones de ego; sino para tener su propia línea y no viciarse de algunos modos o frases que tanto Regil como Uribe ya han usado. “Hice el ejercicio de no ver ningún episodio tanto de Adrián, como de Marco, porque tenía miedo de que me fuera a viciar o tomar algo de ellos. Lo que hice fue aprenderme bien las reglas y en eso me enfoqué. No vi mucho de ellos, no por ego; sino por una cuestión de salud mental”, aclaró.