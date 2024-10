En una realidad en donde el público juega un papel de verdugo en redes sociales, el “Capi” Pérez, quien sabe cómo lidiar ante esta situación exhorta a los televidentes a tener empatía y sensibilidad. “A cualquier celebridad se le juzga demasiado fuerte, a todos se les ve con una lupa, se les ataca como si fueran asesinos o maleantes y creo que todos debemos relajarnos, porque nadie es perfecto”, señaló.

El comediante sabe que existen fenómenos en televisión como realities o programas de concursos que despiertan pasiones y por ello puede volverse injusta la forma en que se juzga a una persona, por lo que hizo un llamado a la prudencia. “El morbo es delicioso para el ser humano, para el cerebro, pero también hay programas divertidos; a mí no me importa juzgar contenidos de otros colegas, la gente debe ver lo que se le pega la gana, yo no creo que unos programas sean mejores que otros o que te den más que otros, simplemente son para diferentes momentos”, afirma.

El presentador actualmente está al frente del show de concursos de Azteca 100 mexicanos, que se transmite de lunes a viernes por Azteca Uno a las 15:00 horas. “Los programas nos quedaron divertidos y competitivos, sobre todo chistosos; reflejan la cultura mexicana, las preguntas están actualizadas con temas recientes, que están moviéndose en redes sociales. Ves y juegas, se presta para echar el cotorreo”, señala.