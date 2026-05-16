“Capi” Pérez se disculpa por broma

El “Capi” Pérez se disculpó con los fans del grupo Santos Bravos y con Alejandro Aramburú, uno de sus integrantes, después de que ocurriera un polémico momento durante la entrega de los Spotify Podcast Awards 2026.

Mientras la agrupación recibía el premio al mejor podcast revelación, el conductor se acercó en dos ocasiones a oler a Alejandro e hizo gestos de doble sentido sobre su físico, específicamente sobre su trasero.

Lo ocurrido no fue, para nada, del gusto de las fans de la agrupación, quienes a través de redes sociales condenaron su conducta y la tacharon de acoso. Ante la presión, el comediante y conductor de Venga la alegría ofreció disculpas y explicó que lo que hizo solo se trató de una mala broma.

Una broma pesada

Calificó lo sucedido como un “chiste tonto” y aseguró que nunca vio realmente el cuerpo del integrante y que fue una broma desafortunada. Pidió perdón directamente a los fans y al propio Alejandro Aramburú.

“Ya sé, es un chiste tonto pero nunca le vi el trasero la verdad, es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí, también a Alejandro en caso de que vea esto; máximo respeto”, expresó.

Pese a la disculpa, en X, las críticas hacia el comportamiento del “Capi” continúan. “Discúlpate bien y no vengas aquí con tú ‘fue una broma’ porque eso a nadie le causa gracia, él es un chico de 22 años que literalmente ni te topa como para que te lleves pesado con él, mucho menos en público, esos gestos son obscenos”, se lee entre los muchos comentarios.

“Tienes la edad para diferenciar ‘bromas’ del acoso, llámalo por su nombre. No te lo digo como ‘fan’, a nivel de ser humano me dio asco e incluso miedo sobre todo sabiendo el historial de lo que la gente joven vive en la industria musical”, fue otra de las reacciones.