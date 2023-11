El actor y cantante Drake Bell ha dejado en claro su amor por México, aprovechando cada oportunidad para explorar el país cuando su apretada agenda se lo permite.

Recientemente, la exestrella de Nickelodeon visitó el estar tierras para involucrarse en diversos proyectos, entre ellos su participación en el programa ¿Quién es la máscara? y la grabación de videos para Tiktok junto a celebridades de internet. Sin embargo, también fue sorprendido en un supermercado, al parecer, buscando ofertas durante el Buen Fin.

El curioso momento fue capturado por una usuaria de Facebook que reconoció al artista mientras recorría la tienda en Naucalpan, Estado de México, y no dudó en compartir las fotografías en las redes.

Las imágenes fueron retomadas por la página Informativo Naucalpense, que creó un “meme” divertido sobre el famoso. “No acompañé a mi mamá al Walmart por una vez; al día siguiente, estuvo Drake Bell”, se lee en la cuenta.

En las fotos, se puede ver al famoso luciendo una playera de cuello de tortuga beige y un saco de cuadros amarillos, mientras que al fondo se aprecian electrodomésticos y artículos de Navidad.

Aparentemente, a Drake no le importó la cercanía de la fan que le tomó las fotografías, e incluso se observa al artista posando en una de estas. “Lo que pasa en Satélite se queda en Satélite”, describió la internauta junto a emojis de corazón.

Hasta ahora no se ha revelado la razón detrás de la presencia del artista en esa sección particular de la tienda de autoservicio. Por su parte, el actor de Drake y Josh no ha reaccionado a las postales en sus perfiles de redes sociales.