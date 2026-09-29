Captan a Emma con famoso cantante

Emma Coronel se volvió tendencia en redes sociales después de que comenzara a circular un video en el que aparece bailando muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta.

El encuentro rápidamente provocó especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, la relación entre ambos no surgió de la nada, ya que Emma y Roberto se conocen desde hace varios años y anteriormente han coincidido en distintos contextos. La escena ocurrió durante una celebración organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”, quien festejó la adquisición de un nuevo vehículo deportivo de lujo.

Se la pasó a todo dar

Durante la fiesta, la exreina de belleza también fue captada cantando y conviviendo con diferentes streamers y cantantes del regional mexicano, entre ellos Gerardo Ortiz y Chuy Lizárraga.

Roberto Carlos Aguirre Tapia es un cantante estadounidense de música regional mexicana. Nació en San Diego, California, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en Culiacán, Sinaloa.

Su historia con la música comenzó desde muy pequeño. A los 9 años empezó a estudiarla y con el paso del tiempo aprendió a tocar instrumentos como el clarinete, la tambora y la guitarra.