Captan a mujer idéntica a Jenni

Una mujer de San Luis Potosí se volvió tema de conversación en redes sociales tras difundirse una fotografía en la que luce un sorprendente parecido con la inolvidable “Diva de la Banda”, Jenni Rivera. La imagen, aparentemente captada en la ventanilla de un hospital en Matehuala, llamó de inmediato la atención por los rasgos y el estilo de cabello que evocan de forma impactante a la cantante.

El revuelo surgió apenas días después de que los fans recordaran el aniversario luctuoso de Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo hace ya 13 años. A pesar del tiempo, su legado continúa vivo y esta coincidencia física reavivó la nostalgia y admiración de sus seguidores.

La fotografía no tardó en viralizarse y, como suele ocurrir en este tipo de casos, alimentó rumores y teorías que se han mantenido a lo largo de los años, desde quienes aseguran que la “Mariposa de Barrio” sigue viva, hasta quienes creen que se trata simplemente de un parecido excepcional.

“Idéntica”. “Es muchísimo parecido”. “Como caída del cielo”. “Igualita”. “¿No que no servían para nada en la clínica?”. “Hasta reviven a los muertos”. “Vino a consulta porque ahí sí la atienden”, fueron algunas de las reacciones.

Lo cierto es que la potosina se ha convertido en sensación momentánea, recordándole a muchos la fuerte presencia y el cariño que Jenni Rivera sigue generando más de una década después de su partida.