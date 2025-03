Captan juntos a Lucía y papá de “Checo”

Pese a que Lucía Méndez se empecinó en negar que Antonio Pérez Garibay, mejor conocido como el papá de “Checo”, era su pretendiente, pero el domingo 16 de marzo fueron captados tomados de la mano en el estadio Olímpico de CU, mientras se llevaba a cabo el partido Pumas contra Monterrey.

Valeria González, reportera de TUDN, se encontraba cubriendo el partido cuando, sorpresivamente, vio pasar a don Antonio y “a Méndez” en las inmediaciones del inmueble, tomados de la mano, mientras se dirigían a sus asientos. En el clip, se puede apreciar que la actriz una un saco, azul marino, a rayas y una gorra, mientras que el papá de “Checo”, que vestía completamente de negro, tomaba del hombre a un joven que los dirigía a su lugar.

La noticia causa sorpresa, especialmente, porque a pesar de que Pérez Garibay reconoció abiertamente sus pretensiones románticas para con Lucía, cuando se le preguntó por él, Lucía no negó rotundamente. “Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo, no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe, que nos vamos a casar… Y, bueno, ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad”, aclaró.

La cantante de “Corazón de piedra” hizo esta declaración a poco de que Pérez Garibay afirmara que estaba encantado con ella, no solo por su innegable belleza física, sino por sus virtudes intelectuales y su sensibilidad humana, aunque reconoció que, en ese momento, seguían tratándose como amigos.