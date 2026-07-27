Captura el susurro de un monstruo

El sonidista mexicano José Antonio García hace una analogía entre el futbol y su nueva nominación al Emmy, el premio más importante de la industria televisiva estadounidense, meses después de haber salido con las manos vacías del Óscar, a donde llegó por su labor en Una batalla tras otra.

Ahora es reconocido por su trabajo en la serie Monstruo: la historia de Ed Gein, específicamente en el episodio 2, que lo pone de nueva cuenta ante las puertas de un galardón anglosajón, en este caso en la categoría de mezcla de sonido para serie limitada, antología o película, cuyo resultado se conocerá en septiembre. “A ver si no es el ‘jugamos como nunca, pero perdemos como siempre’”, dice García, bromista vía telefónica. “Ya nos estamos acostumbrando a estar de buen humor cuando no nos dan nada (risas)”.

Durante su carrera ha estado nominado tres veces al Óscar, dos al Bafta, cuatro por parte del Sindicato de Sonido de Estados Unidos y una al Critics Choice, en todas sin obtener el premio. “Por ahora está bien todo. Es un honor que reconozcan el trabajo. Ni lo esperaba; creo que sí nos quedó bien el episodio”, apunta.

García, quien lleva cerca de cuatro décadas trabajando en la industria estadounidense y ha colaborado en filmes como The Avengers y Superagente 86, es el responsable de que los diálogos salgan lo más limpios posibles.

Amplía registro

Cuando los Emmy reconocen especialidades, eligen un episodio y premian a todo el equipo del área, como en el Óscar. “El Tiburón”, como se conoce al mexicano, participó en la mitad de los episodios de la serie disponible en Netflix.

La producción muestra la vida de Ed Gein, un asesino y profanador de tumbas de la primera mitad del siglo XX. En el episodio nominado, el hombre presenta a una visita un cuenco hecho con un cráneo, una silla tapizada con piel y a su madre, ya muerta, sentada. “Desde el inicio, el actor, Charlie Hunnam (‘Titanes del Pacífico’), me dijo que lo iba a tener que perdonar porque tenía que hablar muy quedito. Me enseñó videos del tipo real y, de verdad, así hablaba”, detalla el mexicano.

“Se usó mucho lavalier (micrófono) y, como la cámara se movía mucho, muchas veces era imposible meter el boom (uno con extensor). El sonido fue muy sutil; pasa mucho en la casa”, recuerda García.

Monstruo: la historia de Ed Gein representa la primera serie en la que trabaja el también sonidista de Roma e Y tu mamá también. Ya lo habían invitado con anterioridad, pero siempre tenía compromisos cinematográficos. “Una serie es más pesada que una película. En el cine normalmente filmas de tres a cuatro páginas al día; aquí, en series, son de seis a ocho. El que me recomendó para esta fue el fotógrafo de Una batalla tras otra, Michael Bauman, que ahora también está nominado, y está chingón eso”, considera.