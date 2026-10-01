“Capulina” no pudo despedirse de “Viruta”

Cuando se encontraban en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), no se saludaban, se esquivaban, ni los más de 20 años de amistad ni las 40 películas en las que trabajaron juntos fueron suficientes para que se diera una reconciliación entre ellos, y “Viruta” murió sin que su entrañable amigo “Capulina” se pudiera despedir de él.

Marco Antonio Campos, “Viruta”, y Gaspar Henaine, “Capulina” formaron una de las duplas cómicas más exitosas de México, fue en 1956 cuando surgieron como la pareja que hizo reír a chicos y grandes con humor blanco, pero en 1968 aparecieron por última vez juntos en el cine, en la película Dos pintores pintorescos.

Uno de los momentos más importantes para el dúo cómico fue cuando el productor de televisión Guillermo Núñez les ofreció la serie Cómicos y canciones por el canal 2. Durante una década, la pareja participó en más de 40 películas, viajó por todo el país, centro y Sudamérica, y fueron considerados como uno de los artistas mexicanos mejor cotizados del momento.

Historia sin un final feliz

En 1961, se les comparaba con Stan Laurel y Oliver Hardy, quienes formaron El Gordo y el Flaco, uno de los dúos cómicos más famosos de la historia del cine clásico.

Gaspar Henaine falleció el 30 de septiembre de 2011 por un paro cardiorrespiratorio, 15 años antes Marco Antonio murió durante una operación cardíaca, a su velorio no asistió “Capulina” porque se encontraba delicado de salud, y aunque hubiera asistido no le hubieran permitido la entrada, ya que “Viruta” dejó dicho que si se presentaba a su velorio no lo dejaran pasar.

La separación entre no ocurrió por una mujer, dinero o un pleito personal, sino a raíz de una oportunidad laboral que terminó favoreciendo a “Capulina”. Cuando les pidieron modificar su dinámica de golpes y pastelazos, surgió la posibilidad de que cada uno tuviera su propio programa.

Los dos recibieron espacios separados, pero el programa de “Viruta” fue cancelado después de nueve emisiones, mientras que el de “Capulina” continuó. Ante esto, negoció un contrato por un año y un pago equivalente al que percibían como pareja cómica, esta decisión molestó a “Viruta”, quien se sintió afectado por la situación y, según relató Henaine, le retiró su amistad y dejó de hablarle.

El resentimiento de Campos llegó a tal punto que, tras la muerte de su esposa, incluso impidió que doña María Elena, esposa de “Capulina”, permaneciera en el velorio. Ella contó que al llegar a la capilla, el comediante reaccionó molesto, le pidió de manera brusca que se fuera, arrojó las flores que había llevado y prácticamente la expulsó del lugar.

Aquel episodio marcó el punto final de su amistad. Fue precisamente en un programa de Cómicos y canciones, que Henaine rindió un sentido homenaje a “Viruta”; aquel día, en un escenario y frente al público, Gaspar Henaine salió de un paquete de famosos chicles, y acompañado de varios arlequines, quienes lo ayudaron a llegar al centro del escenario, le dedicó un mensaje a su compadre.

En la pantalla que estaba colocada a sus espaldas apareció el rostro en blanco y negro de “Viruta”, “Capulina” volteó a verlo y entre lágrimas le agradeció de corazón los años de creación, el tiempo que trabajaron juntos y todo lo que vivieron: “Cómo han cambiado las cosas, siento que el tiempo no ha cambiado, la televisión te da vida de nuevo y quiero decirte que te agradezco con el corazón todos los momentos de creación y de trabajo, todos hemos vivido juntos”.

En medio del mensaje, “Capulina” rompió en llanto, y el público lo alentó con un aplauso, luego, el comediante continuó y dijo que aunque Campos ya no estuviera físicamente con ellos, seguiría vivo en la memoria de todos, le mandó un abrazo y expresó que lo seguía queriendo.

“Has de saber, compadre, que siempre te aprecié y te sigo queriendo. Recibe este abrazo que te mando donde quiera que te encuentres. Sigues vivo, sigues vivo en la memoria de nosotros y de todos ustedes. Gracias”, expresó.