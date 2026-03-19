Caravana del Arte llega a Chiapas

La Caravana del Arte, convocada por Anónima Editores, comenzará este jueves 19 de marzo, a las 17:00 horas, en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez.

Nérvinson Machado, organizador de esta actividad, enfatizó que el objetivo promover la literatura, el arte y la participación de la comunidad, por medio de eventos itinerantes en cafés, restaurantes y bares de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

El programa consiste en un ciclo de lecturas, conferencias y exposiciones sobre identidad y migración, que son los temas centrales de la primera edición de este encuentro cultural multidisciplinario. Puntualizó que uno de los propósitos es acercar el arte al público en general, por lo que las actividades se efectuarán en cafés, restaurantes y bares.

Programación

Machado indicó que la Caravana del Arte tendrá una duración de tres días, comenzando en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero con la ponencia “Mujeres en tránsito. Una aproximación a la lectura”, dictada por la escritora coahuilenses Eugenia Flores Soria.

También se tendrá como escenario el M.A.L.A. Bar, ubicado en la colonia Jardines del Norte, donde se llevarán a cabo mesas de lectura con la participación de Flor Valencia, Tania Ramos, Eugenia Flores, Eduardo Benítez, Jonathan Gutiérrez, César Trujillo y Raúl Vázquez.

Para que el 20 de marzo, en el Café de Luz (1ª Norte, esquina con 10ª Poniente, en Tuxtla Gutiérrez) se tiene contemplada una mesa crítica sobre creación artística, además de una mesa de lectura, una exposición fotográfica y un diálogo sobre migración y arte con Celia Martínez, Nérvinson Machado y Raymar Guaicara.

El último día del encuentro, las actividades se trasladarán a San Cristóbal de Las Casas, donde ocuparán espacios como el restaurante Taniperla, que recibirá la presentación del libro Florencia era un sueño, de Eugenia Flores. Asimismo, habrá mesas de lectura y diálogos sobre identidad y arte. Finalmente, en La Catrina Cultubar tendrá lugar un diálogo abierto sobre la literatura en el presente.