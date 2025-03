Carballido llegará a todo el país

Compañías de teatro de Nuevo León, Tampico, Mérida, Ensenada y la Ciudad de México montarán obras del autor a lo largo del año. Cortesía

Para celebrar el centenario del nacimiento del dramaturgo Emilio Carballido (1925-2008), se llevará a cabo el montaje de algunas de sus obras más emblemáticas como Rosa de dos aromas, Orinoco y Te juro, Juana, que tengo ganas, con distintas compañías de teatro, en Nuevo León, Tampico, Mérida, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ensenada y la Ciudad de México, detalló a Excélsior Héctor Herrera, promotor de la obra del también guionista y narrador.

Hablando con la Coordinación Nacional de Teatro, que encabeza Luis Mario Moncada, le comentaba que valdría la pena traer algunos de esos montajes a la Ciudad de México o realizar varias presentaciones en sus regiones. “Por ejemplo, estuve en Tampico hace 15 días para presentar ‘Orinoco’, bajo la dirección de Sandra Muñoz, donde estuvo el titular de Cultura local, y parece que vamos a hacer una serie de actividades adicionales, pero quizá podría invitarse ese montaje”, expresó Herrera.

Lo ideal, añadió el también promotor cultural, “sería hacer una muestra nacional con el teatro de Carballido, como esperamos que ocurra en el 15 Festival Emilio Carballido, que se llevará a cabo en Córdoba, y ojalá que también se pueda en CDMX”.

Por lo pronto, destacó la próxima publicación de dos títulos en la biblioteca de autor que en 2024 inició la Universidad Veracruzana, que incluirá: Felicidad y Un pequeño día de ira. Así como su novela Las visitaciones del diablo, “que no es parte de la obra dramatúrgica, pero sí de su producción literaria”, destacó Herrera.

¿Cuántos textos de Carballido albergará la Biblioteca Carballido con la Universidad Veracruzana?, se le preguntó. “Publicará cerca de 30 obras que no están publicadas o que no circulan, aunque la mayoría están publicadas en el Fondo de Cultura Económica (FCE), como el tomo D.F. 52 obras en un acto, que está ahí, entre otras obras y los cuentos infantiles también”, señala.

¿Se publicará alguna biografía o edición especial con su obra? “No hay nada al respecto. No dudo que sea importante, pero lo necesario es hacer un festival, como decía Luis Mario (Moncada), una muestra nacional de Carballido. Solo que no me gustaría que todo estuviera centralizado aquí, tú sabes que en provincia hay mucha gente que está trabajando”, indicó.

Por último, detalló que ya se trabaja en la elaboración de un libro con los guiones del también narrador, ideado por Roberto Fiesco: “Queremos hacer un libro sobre el cine de Carballido con cerca de 50 guiones, muchos de los cuales son obras de él mismo, llevadas al cine como ‘El águila descalza’, con Alfonso Arau; ‘Nazarín’, con Luis Buñuel, así como ‘Rosario de los llaveros’, ‘Felicidad’ y ‘Rosa de dos aromas’”.